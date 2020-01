Mercedes slår Volvo i slutspurten om at blive den mest populære firmabil

Mercedes-Benz opnåede en markedsandel for det totale danske bilsalg på 5,4 pct. i 2019, og nu er flere gode nyheder for mærket.

Med to ud af tre pladser i Top 10 over de mest populære firmabiler viser Mercedes. at de også er stærke inden for leasing.

Det er Danmarks største leasingselskab Nordania Leasing, der placerer Mercedes C-klasse på førstepladsen og E-klasse på 3.-pladsen blandt de mest populære firmabiler.

I efteråret så det ellers ud til, at Volvo var urørlig med nye V60.

"Det er første gang, svenskerne har ligget i front, og det har den faktisk gjort størstedelen af året. Det er tydeligt, Volvo med V60 har ramt en fremragende kombination af komfort, design, praktik og pris, som har gjort den attraktiv. Derfor er den blevet tager rigtig godt imod af de danske firmabilister," forklarer Jens Haarmark Nielsen, der er chef for Fleet Management hos Nordania Leasing.

Mercedes C-klasse med ekstra udstyr

Men i årets sidste måneder har der stået Mercedes på rigtig mange bestillinger, og C-Klassen henviser dermed Volvo V60 til en andenplads.

"Det er særligt C-Klasse, der har trukket læsset i slutningen af året. Det handler helt grundlæggende om, at det er en komplet firmabil til en god pris. Masser af udstyr og en god køreoplevelse gør det til mange kunders favorit. Men også den endnu større E-Klasse er uhyre populære blandt de danske firmabilister, og ligesom sidste år ender den faktisk på en solid tredjeplads," afslører Jens Haarmark Nielsen.

”Vi kan med salgstallene for 2019 fejre 10 år med rekordhøjt salg i Mercedes-Benz, og det er vi naturligvis stolte af. Vores modeller er populære blandt firmabil-brugere, og det ses tydeligt i den flotte placering af C- og E-Klassen," siger salgschef for Mercedes-Benz personbiler i Danmark, Simon Lindegaard.