Leasingbranchen glæder sig til de nye grønne biler

Har privatleasing en naturlig markedsandel i Danmark?

"Tendensen blandt vores kunder er, at når først en kunde har leaset én gang, fortsætter de med det. I de kommende år vil der ske en konvertering af bilparken i en grøn retning, og vi forudser, at en stor del af den omlægning vil ske via leasingløsninger."

Hvilke muligheder har den nye regering for at påvirke CO2-udslippet fra personbiler gennem bilafgifterne?

"En måde er som bekendt at indføre stramninger, der stopper indregistrering af benzin- og dieselbiler efter 2030 eller kørselsbegrænsninger i større byer. Men jeg efterlyser i højere grad konkrete og langsigtede tiltag, som motiverer bredt til omstillingen. Kig for eksempel på Norge, hvor de med måden at planlægge deres infrastruktur på gør sig klar til en grønnere fremtid."