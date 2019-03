Luksus-SUV'er er i høj kurs, når de er fyldt tre år

Audi blev solgt på tre dage

At efterspørgslen efter denne type biler er der, blev illustreret af, at den Audi Q5 fra Netto Biler i Silkeborg, som vi lånte, blev solgt til den udbudte pris efter tre dage.

Reglerne for afgiftsberegning af leasede biler er kun sjældent et diskussionsemne ved indgåelse af leasingkontrakter på brugte SUV’er.

"Afgifter på dyrere biler bruger vi kun lidt tid på, når vi rådgiver kunden, for alle ved, at en brugt SUV skal være tre år gammel for at være attraktiv som firmabil. Jeg mener grundlæggende, at det ville være bedre, hvis det altid var den aktuelle værdi, der var udgangspunktet for beskatningen på en brugt bil i stedet for, at den skal være tre år. Hvis for eksempel en to år gammel bil også havde aktuel værdi som beskatning, ville firmakunderne have langt flere spændende muligheder," siger indehaver Henrik Bollerslev fra Lindholm Biler i Viborg.