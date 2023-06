Lammende kritik af Motorstyrelsen: Der er ingen kontrol af leasingselskaber i Danmark

Foreslår licens til at udbyde leasing

De Danske Bilimportører foreslår at indføre en egenfinansieret licensordning for at udbyde leasing. Den vil kunne omfatte kapitalkrav, skærpede tilsynskrav og en fit & prober vurdering for både direktion og bestyrelse. Samtidig er sædvane, at det provenu, der kræves for at administrere en licensordning, betales af sektoren selv.

”Vi foreslår, at der stilles krav om forudgående tilladelse fra Finanstilsynet for at drive et leasingselskab. Den slags licensordninger kender man fra andre finansielle virksomheder, og de betyder, at brodne kar effektivt kan sorteres fra, da de ikke vil have mulighed for at indregistrere biler på forholdsmæssig afgift. Regeringen har i sit grundlag foreslået noget lignende, og færdiggørelsen af det arbejde bør med dagens udmelding opprioriteres,” siger Mads Rørvig.