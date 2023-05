Her er elbilen, du skal privatlease – og 5 fordele ved at gøre det

2: Kun 12 måneders bindingsperiode

Den måske største fordel ved leasing er, at du ikke behøver køre rundt i den samme bil i mange år – medmindre du selvfølgelig har lyst. I stedet kan du skifte bilen ud efter et stykke tid, når du trænger til noget nyt. Typisk binder du dig for omkring tre år.

Når du leaser gennem Renaults privatleasing, er bindingsperioden dog kun 12 måneder, hvilket altså virkelig skaber nye muligheder for at prøve en bil af. Så hvis du er i tvivl, om bilen egentlig er noget for dig, eller hvis privatfronten, din jobsituation eller dit kørselsbehov ændrer sig, så har du altså mulighed for at skifte bilen ud allerede efter et år. Herfra kan du vælge at indgå i en ny leasingaftale, som passer bedre til din situation og dit behov.

3: Du kender alle omkostninger

Når du privatleaser, kender du i forvejen til alle omkostninger. Med andre ord, så kender du dit budget, og den reelle pris afviger ikke herfra. Der er nemlig både garanti og service med i prisen, når du privatleaser hos Renault. Du får en sikker finansieringsform uden overraskelser.