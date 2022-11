Erhvervsleasing: Dét skal du være opmærksom på

Det er populært at lease både nye og gamle biler, og der er et hav af forhandlere med gode tilbud på markedet. Men vidste du, at den mest populære type af billeasing er erhversleasing? Der er rigtig mange danskere, der benytter sig af denne muligheder.

Hvis du også overvejer at lave en leasingkontrakt på vegne af din virksomhed, skal du selvfølgelig have din baggrundsviden i orden. På den måde har du nemlig de bedste chancer for at komme i hus med en aftale, du bliver glad for - også på den lange bane.

Erhvervsleasing fra A til Z

Måske er du stødt på erhvervsleasing under betegnelser som “firmaleasing” eller “finansiel leasing”. Det er nemlig forskelligt, hvad servicen bliver kaldt, men du skal ikke blive forvirret - det betyder nemlig det samme.

Så hvad betyder det lige? Jo, erhvervsleasing er i al sin simplicitet leasing til en virksomhed. Du kan lease gamle såvel som nye biler til dit firma, og det kan være alt fra Mercedes-Benz Vito til en C-klasse stationcar. Du kan også lease én såvel som flere biler. Mulighederne er altså mange, og det er bilerne og forhandlerne også.