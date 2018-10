Det skal du huske, inden du afleverer din leasingbil

Undgå ekstraregning

”Leasingselskaberne taler problemet ned, og det er da også langt fra alle kunder, der får en ekstraregning. Men de, der gør, ved ikke, at det er meget billigere selv at få ordnet skaden inden aflevering,” siger indehaver af Universal Bilpleje på Amager, Brian Madsen, til Bil Magasinet.

Brian Madsen har specialiseret sig i klargøring af leasingbiler. Derfor er det måske ikke så overraskende, at han fraråder almindelige bilbrugere selv at give sig i kast med at polere en ridse væk eller rense et sæde, men han afviser dog, at det er for at få kunder i butikken, at han siger det.

”Det kræver erfaring at polere lak på biler, for på to sekunder kan du gøre skaden meget værre, end den var. En fagmand kan hurtigt vurdere, om en ridse kan poleres væk eller kræver omlakering, og sådan er det også med en beskidt kabine. De fleste private tværer bare pletten på et sæde rundt i stedet for at fjerne den,” lyder det.

En polering af en ridse i en dør vil typisk koste under 1.500 kroner hos et klargøringscenter, mens en omlakering af døren vil være lidt dyrere. Afleverer man bilen uden at få det ordnet, vil ekstraregningen typisk blive mere end dobbelt så høj.