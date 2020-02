920.512 kr. skal dansker betale efter uheld på Nürburgring i sin leasede Porsche

Dansker involveret i dyrt uheld på Nürburgring

De fleste af os, kan sætte sig ind i det kick, det giver, at køre på den legendariske Nürburgring Nordsløjfe i en superbil. Her får du 20,8 km aflukket asfalt, hvor du kan få lov til at presse din bil til det maksimale. Men det søde kan meget hurtigt blive vendt til en sur situation, hvis det skulle gå galt. Og det gjorde det for en dansker i april 2018. På en tur rundt på Nürburgring til et såkaldt Touristenfahrten-arrangement kører personen galt og rammer autoværnet i sin kun to dage gamle Porsche, hvilket medfører store skader på bilen. Så store, at regningen for at reparere den, siden er opgjort til 855.512 kr. Problemet er så, at forsikringsselskabet, som i dette tilfælde er TopDanmark, ikke vil dække skaden, da de mener, at den form for kørsel på Nürburgring kan sidestilles med banekørsel, og derfor vil de ikke dække skaden. Det var chaufføren af køretøjet uenig i. Personen mente, at TopDanmark skulle dække skaden, og så startede sagen, som først sluttede 17. januar i år.

Sagen blev i 2019 indbragt for Ankenævnet for Forsikring, som faktisk gav chaufføren af Porsche'n medhold i, at TopDanmark skulle dække skaderne på køretøjet. Forsikringsselskabet hejste dog ikke det hvide flag så let, så de bragte sagen videre til byretten i Glostrup, og de har netop afsagt dom i sagen.

Her får TopDanmark oprejsning, da dommeren mener, at der på skadestidspunktet har været tale om kørsel, der ikke skal dækkes af forsikringen. Personen bag rattet må altså selv betale den monstrøse regning.