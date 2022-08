5 VIRKELIG gode leasingtilbud lige nu

1. Nissan Qashqai - fra kr. 3.795 pr måned

Det første tilbud på listen er fra Nissan som præsenterer en fin aftale på deres benzindrevne Qashqai. Aftalen løber over 12 måneder og prisen starter ved 3.795 kr. per måned - uden at du skal af med en krone i udbetaling vel at mærke. Det er en bil som koster 300.480 kr. hvis du skal ud og købe den og for denne udstyrsvariant ender du med at skulle af med i alt 45.540 kr. i løbet af de 12 måneder hvor bilen er din.

Inkluderet i denne pris er 15.000 km, men hvis du har et større kørselsbehov kan du få 5.000 ekstra kilometer om året for blot 100 kr. mere om måneden. Grænsen går her ved 30.000 km om året.

Læs Bil Magasinets anmeldelse af Nissan Qashqai her. Hvis du er mere til video kan du se chefredaktør Mikkel Thomsagers gennemgang her.