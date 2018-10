Bilkøbere snydes: Betaler for meget i registreringsafgift

Bilkøbere, der har købt bil inden for det seneste år, kan meget vel have betalt for meget i registreringsafgift, og dermed har de penge til gode. For selvom det er et år siden, at registreringsafgiften blev sat ned, har nogle bilforhandlere tilsyneladende stadig problemer med at udregne bilens samlede pris.

Det gælder de bilister, der har købt ny bil før 3. oktober 2017, hvor afgiften blev sat ned, men først har fået den indregistreret efter, hvor den nye lavere afgift er trådt i kraft. Alligevel får FDM stadig løbende slutsedler til gennemsyn, der viser, at den lavere afgift ikke altid ender hos forbrugerne.

”Hver gang der sker ændringer i registreringsafgiften, er der usikkerhed om, hvad man skal betale i afgift til staten. Forhandleren, der beregner afgiften, kan komme til at lave en fejl eller måske bevidst regne forkert til sin egen fordel. Det sidste er naturligvis ikke i orden. Derfor er det en god idé at undersøge slutsedlen for at se, hvad man faktisk har betalt i registreringsafgift,” siger FDMs forbrugerøkonom Ilyas Dogru.