Ny målemetode hæver de danske bilpriser

EU vil kontrollere

Fra 2025 har bilindustrien og EU således aftalt, at biler solgt i Europa skal udlede i gennemsnit 15 procent mindre end i 2020, og 37,5 procent mindre fra 2030. Forbedringen skal altså ske med udgangspunkt i WLTP-tallene fra 2020.

Derfor kan det være en fordel for bilproducenterne, at deres biler ikke er ”for gode” i forhold til brændstofforbruget i 2020, fordi det er gør det lettere for producenterne, at forbedre sig i de efterfølgende år.

EU er ikke blinde for, at bilproducenter kan være mere eller mindre ihærdige, når de certificerer brændstofforbruget nu. EU har derfor meddelt, at de nu selv vil kontrollere, at fabrikkerne ikke har “pustet” WLTP-tallene op.

Hvordan EU vil gøre det er ikke indlysende. Det er en stor og vanskelig opgave. Meldingen fra skal EU skal måske snarere ses som et udtryk for, at EU i større og større grad af egen drift vil kontrollere og efterprøve bilfabrikkernes oplysninger. Frem til afslørende af VW's snyd med diesel-motorer i USA, blev bilproducenters opgivelser sjældent efterprøvet.