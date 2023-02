Her er de bedste billige biler på markedet! Find den bedste bil til prisen i 2023

Dacia Spring

Det er svært at lave en liste over billige biler uden Dacia. De tilbyder nogle uhyre billige biler, og Spring er ingen undtagelse. En elbil fra 159.990 kr. lyder for godt til at være sandt, og det er også tæt på at være tilfældet.

Det er på mange måder ikke en synderlig god bil, men ingen anden elbil kommer i nærheden af prisen på Spring.

Med et 27,4 kWh batteri, der giver en rækkevidde på 230 km (WLTP), er Spring skabt til hverdagens små opgaver - og absolut intet andet. Elbillens 44 hk er akkurat nok til at manøvrere rundt i bytrafikken, og de beskedne præstationer minder konstant om, at Spring er en ærlig, formålsskabt bil.

Spring’s opgivne rækkevidde er faktisk til at stole noget, for i test kommer Spring uhyre tæt på de 230 km. Hvis prisen er altafgørende i dit elbilkøb, så er Dacia Spring svær at komme uden om. Listen over fejl og mangler er lang, men prisen betyder ultimativt, at Dacia Spring har en plads på elbilmarkedet. Det er markedets eneste elbil under 200.000 kr.

