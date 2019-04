Guide: Disse 3 alpepas bliver du nødt til at opleve

Grimselpasset

Grimsel-passet er mindre frodigt og mere klippefyldt. På vejen op bliver du mødt at flere søer, der grundet mineraler i vandet har en turkis farve, der spiller smuk sammen med de grøn/grå klipper. Søerne er opdæmmede og cirka halvvejs mod toppen kommer du til et sted, du bliver nødt til at stoppe ved.

Det er nemlig Grimsel Hospiz, som er et hotel med tilhørende restaurant. Her kan du nyde en kop kaffe mens du betragter en kæmpe gletscher og en flot dæmning.

Resten af vejen til toppen er en perlerække af hårnålesving. Her skal du også stoppe og tage dig tid til at nyde omgivelserne. Parker bilen i 2.164 meters højde, og køb en sandwich i restauranten. Hvis man har siddet for længe i bilen og trænger til at strække benene, kan turen rundt om søen i den grad anbefales.

Det tager ca. 20 min at gå hele vejen rundt. På vejen ned af Grimsel-passet kan du betragte Furka-passet, der rejser sig på modsatte side. Asfalten er super god på denne side og turen ned skal bare nydes.