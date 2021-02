Baggrund: Nu er de nye bilafgifter vedtaget i Folketinget

Bundfradrag og skalaknæk i 2021

Der indføres nye skalaknæk, hvor de første 65.000 kr. kun beskattes med 25 pct., de næste 137.000 kr. skal beskattes med 85 pct., og alt over 202.000 kr. skal beskattes med 150 pct.

Derudover indføres der et bundfradrag, som betyder at der fra 2021 ikke betales registreringsafgift af fossilbiler for de første 21.700 kr. For plugin-hybrider er bundfradraget yderligere 50.000 kr., og for elbiler er det yderligere 170.000 kr.

Quickimports kommentar:

Regeringen har valgt at fastholde den værdibaserede registreringsafgift. Det betyder, at dyre biler fortsat vil betale mere i registreringsafgift end de billige. Da man har valgt at fjerne tidligere fradrag og tillæg for sikkerhedsudstyr, brændstoføkonomi og lignende, indføres der i stedet en bundfradrag for alle biler. Derudover har man valgt at give plug-in hybrider og elbiler nogle markante bundfradrag, for at øge incitamentet til at køre i grønne biler.

En afledt effekt af denne nye beskatning er, at billige (konventionelle) biler vil blive endnu billigere – f.eks. vil Dacia falde i afgift, også selvom de ikke er meget miljøvenlige. Dette skyldes de nye skalaknæk (hvor de første 65.000 kr. kun beskattes med 25%) og bundfradraget.

Men den store vinder er helt sikkert elbilerne og dyre plug-in hybrid biler. De bliver nemlig lempet i registreringsafgift, uden at få det nye tillæg for CO2-udledning.

Således lemper man de ”dyre” plug-in hybrid biler, såsom Mercedes C 350 e, BMW X5 plug-in hybrid og lignende modeller med mere end 100.000 kr. i afgift på nye biler.

Samtidig hæver man grænsen for, hvornår en elbil stadig er afgiftsfri, og dermed vil den meget populære Tesla Model 3 blive helt afgiftsfri, også selv om man tilvælger ekstraudstyr.