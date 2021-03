Hvor langt kører Audi E-tron og Tesla med campingvogn?

Er 200 km med elbil nok til campingtur?

Testen viser, at ligegyldig hvilken af de to elbiler du tager, ender rækkevidden pr. opladning med at være ca. 200 km. Spørgsmålene om ladehastighed og infrastruktur betyder ret meget i en elbil med campingvogn. Begge biler klarer disciplinerne fornuftigt, Audi E-tron lader en smule hurtigere, mens Tesla Model 3 har fordelen af Teslas superchargers. Prisforskellen mellem de to elbiler i testen er 200.000 kr. i Tesla's favør.

Hvorvidt 200 km er nok til en campingtur leverer FDEL dette svar:

"Mange vil nok afstå fra at køre længere ture med så stor en campingvogn, men det vil da absolut være gennemførligt, at tage den med på kortere ture for eksempel rundt i Danmark. Det er muligt at køre fra for eksempel København til Blåvand ved Jyllands vestkyst med to opladninger i henholdsvis Slagelse og Middelfart."