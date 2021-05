Her er alt, du skal vide om Android Auto

Hvorfor så bruge kabel?

Der er argumenter for og imod det trådløse Android Auto, og selv om en håndholdt, ledningsfri betjening er at foretrække, så kommer det ikke uden en hage. Strømforbruget på mobilen stiger mærkbart når det trådløse system er tændt, og derfor kan det være nødvendigt at opbevare et USB-kabel i bilen under alle omstændigheder.

Under visse omstændigheder kan forbindelsen mellem skærm og telefon også være ustabil, og selvom det naturligvis ikke er en tiltænkt del af oplevelsen, kan problemet mitigeres ved brug af kabel.