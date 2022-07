Alt du skal vide, inden du køber brugt bil

2 | Tjek servicehistorikken grundigt

I servicebogen kan du se, om der er de stempler, der skal være ud for de forskellige typer af service. Er det et mærkeværksted, der har udført service, er det et stort plus, selvom stempler fra uafhængige mærkespecialister også kan være helt fine.

Værdien af en bil er i højeste grad afhængig af bilens stand, og servicehistorikken er en god indikation på, hvor godt bilen er blevet passet. Naturligvis anbefaler vi, at du også inspicerer bilen, men det kan være svært at spotte alt med det blotte øje, og her kan servicebogen være behjælpelig.

Du bør heller ikke være bleg for at prutte prisen ned, hvis du kigger på en bil med mangelfuld servicehistorik. Nedslaget i prisen kan du forvente at bruge på et tiltrænkt service efter køb.