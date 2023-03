Varm op til sæsonstart: Her er alle kørerne i Formel 1 2023

Alpine

Pierre Gasly #10

Esteban Ocon #31

Ud af teamet går Fernando Alonso, og ind kommer Pierre Gasly. Dermed bliver det et fuldt fransk makkerpar, der skal gentage Alpine’s store succes fra sidste år. Alpine var “best of the rest” og overtog dermed McLaren’s fjerdeplads i mesterskabet.

Både Ocon og Gasly har prøvet at vinde et Formel 1 løb, og umiddelbart ligner det en jævnbyrdig duel, vi får at se. Ocon har anciennitet i teamet, mens Gasly skal vænne sig til nye kolleger og omgivelser.

Næste sæson bliver duellen mellem de to franskmænd spændende at følge, mens teamet samlet skal forsøge at holde McLaren og de andre konkurrenter i midterfeltet bag sig.