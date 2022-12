Indfasningsrabat

For at fremme salget af elbiler har regeringen helt grundlæggende valgt at lempe registreringsafgiften for en periode, for at motivere så mange danskere som muligt til at vælge en elbil frem for en bil med forbrændingsmotor. På en bil med forbrændingsmotor kan man betale op til 150 pct i registreringsafgift.

På elbiler betaler man i 2022 kun 40 pct. af den afgift, som fossilbiler betaler. Denne sats vil forblive uændret frem til 2025, hvorefter den bliver hævet med 8 pct. hvert år frem til 2030. Fra 2030 og frem til 2035 vil den årlige stigning være 4 pct., hvilket vil sige, at afgifsrabatten helt forsvinder i 2035.

