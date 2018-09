Åh nej: Det er blevet dyrere at tanke forkert

Start ikke motoren

Det er altafgørende, at man ikke starter motoren, hvis man opdager, at man har tanket forkert. Falck og andre vejhjælpsfirmaer er specialister i at tømme og rense tanken og hurtigt få bilisterne videre. Her kommer udgiften sjældent over 1.500 kroner.

Har man hældt diesel på en benzinbil, er udgiften også til at overskue, da benzinmotoren er mindre avanceret.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har tanket forkert?

Hvis du opdager, du har tanket benzin på en dieselbil, skal du:

Undgå at starte motoren

Hvis du netop har startet motoren: Sluk med det samme

Hvis du er begyndt at køre: Hold straks ind til siden – pas på den øvrige trafik – og stop motoren

I alle tilfælde: Ring til Falck eller en anden autohjælp. De kan tømme og rense din tank. Har du ikke startet motoren er udgiften kun ca 1.000 -1.500 kroner, afhængigt af om du har abonnement. Har du startet motoren, skal bilen på værksted og motoren rensens. Regningen kan løbe op i adskillige tusinde kroner.

Hvis du har tanket diesel på din benzinbil:

Ring til Falck eller en anden autohjælp, som kan tømme og rense tanken. Uanset om du har startet motoren, løber udgiften sjældent op i mere end ca 1.000 -1.500 kroner, afhængigt af om du har abonnement.



HUSK:

Forsøg aldrig selv at tømme tanken. Det er forbundet med stor fare at håndtere benzin og diesel, og der er risiko for både brand og eksplosion.