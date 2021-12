7 tips til billig opladning af elbil

3. Hvordan kan det være en fordel at oplade, når strømmen er billigst, når afgifter udgør langt den største del af omkostningerne til el?

"På din samlede elregning udgår den rå el mindre en 20% af den samlede pris, og det er rigtigt, at det begrænser besparelsen. Men når prisen for den rå el er lav, så er den samlet pris, altså afgifter og transportomkostninger, også lav. Så det giver alligevel mening at oplade på de rigtige tidspunkter. Nogle tjenester, som Barry og True Energy, tilbyder faktisk at oplade, når den samlet pris er lavest, hvilket er mere gennemsigtigt end dem, der oplader når den rå elpris er lavest."

Tesla med 150 km om dagen

4. Hvad er den billigste måde at oplade en Tesla Model 3, som kører 150 km om dagen og har adgang til egen lader?

"Det er de færreste, der kører 150 km om dagen. Gennemsnitsdanskeren kører omkring 45 km pr. dag, og ca. 7 ud af 10 kan oplade derhjemme. Der kan det klart anbefales at købe en ladeboks, med en serviceaftale, og ideelt med et elabonnement med strøm til ren indkøbspris og mulighed for at lade, når strømmen er billigst, som barry tilbyder. Kører man 150 km pr dag, så er det billigste at have et fast abonnement (f.eks hos eOn) med ubegrænset forbrug."

5. Hvordan kan man oplade en elbil med grøn strøm?

"Hos barry ved vi, at der ikke findes “100% grøn strøm”. Vi tror til gengæld på, at gennemsigthed er det vigtigste, og at det kan hjælpe os på vej mod en grønnere fremtid. Det kræver indblik i “strømmens farve”, altså hvor stor en procentdel af strømmen, der kommer fra vedvarende energikilder eller ej. Derfor kan man i vores app se, hvor meget vedvarende energi der er i de kommende 36 timer og programmere opladning derefter."