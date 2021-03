At du er den bedste til at køre din bil

Patrick Boje Jensen: "Det er jo en god ting, at nye biler generelt er så brugervenlige og velbyggede, at du blot kan sætte dig ind i en hvilken som helst bil og køre afsted. Helt instinktivt kan du regne ud, hvor sædevarmen, viskerindstillingerne og fartpiloten sidder. Men der er noget ubeskriveligt over følelsen ved en gammel bil, hvor kun du ved, nøjagtigt hvor varmeblæseren skal have et dask, eller hvor producenten af en eller anden årsag valgte at gemme det lange lys, da bilen blev bygget."