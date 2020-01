7 ting du skal vide om at købe en plugin hybrid

1. Sådan prøvekører du en plugin hybrid

På en kort prøvetur vil en plug-in hybrid opleves som en almindelig bil med automatgear og højere vægt, hvor forbrændingsmotoren kun starter ved fuld gas eller når der ikke er mere strøm på batteriet. Hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, vil vi i stedet anbefale at tage din almindelige tur på arbejde i bilen, hvis det kan gøres inden for de tre timer, som en normal prøvekørsel tillader.

Gem strømmen, når du henter bilen hos forhandleren (det gøres via valg af køreprogram), så du simulerer, at du har din egen lader i indkørslen, der har ladet batteriet natten over. Tast forventet afgangstid ind i bilen eller via den app, der følger med biltypen: Så er batteri og klimaanlæg klar til afgang, og du slipper for at komme ud i en kold eller varm bil (du slipper også for at skrabe is og dug af ruderne).

Kør nu på arbejde, som du plejer, men med det særlige køremønster, der får det optimale ud af hybriddrivlinen. Accelerer lineært med blid speederfod, og løft speederen på vej til rundkørsler og lyskryds i stedet for at træde på bremsen. Nyd også de ekstra fartressourcer, hvis der skal foretages en overhaling. Du kan også køre på ren strøm og se, hvor langt bilen kan køre uden at forbrændingsmotoren starter.

På jobbet vender du om, og kører hjem igen.