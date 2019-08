7 ting du ikke vidste om lys på bilen

5. Skift pærerne – også selvom de stadig virker

Dine forlygters pærers filament ældes både på grund af tid, brug og ikke mindst vind og vejr. Det bliver mere skrøbeligt og forringes, hvilket fører til at lyset fra din pærer bliver svagere. Halogenpærer har derfor typisk en levetid på 1-2 år, mens LED og Xenon holder 2-3 år.

Herefter vil de kaste et væsentligt kortere og svagere lys, end da de var helt nye. Så skift dem – det er ikke stor udskrivning og gør en stor forskel for din sikkerhed.

6. Skift altid pærer i par

Man kommer ofte ud for, at det kun er den ene forlygtes pære der f.eks. er sprunget, har en fejl eller har fået svagere lys. Men det er vigtigt, at du ikke kun skifter den ene pære- huskereglen er, at de skal nemlig skiftes i par.

Når du skifter begge pærer, sikrer du, at vejen bliver lyst ordentligt op, og at bilen har det mest fordelagtige lys. Hvis du kun skifter den ene pære, fører det til en ubalanceret eller uforudsigelig lysstråle fra forlygterne, og det kan være en potentiel sikkerhedsrisiko. Det bliver sværere for dig at se modkørende, og hvor de ligger på vejen.

Udover sikkerhedsfordelene, slipper du også for at tage bilen til mekaniker to gange for at få skiftet lys.