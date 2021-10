6 gode tips, når du skal købe brugt bil

6 | Undersøg tingene inden du tager hjemmefra. Hvis du er usikker på, hvordan du skal gribe en brugtvogn an, så er det en smaddergod idé at sørge for, at du er velinformeret hjemmefra. Det drejer sig om at finde eventuelle normale fejl og dyre reparationer, inden du køber bilen.

Du kan erhverve dig et nummer af Brugte Drømmebiler til dette. Her er brugttest og dybdegående guides til 118 forskellige, sjove brugtbiler. Her er en tjekliste over de største problemer, og en beskrivelse af, hvordan du selv kan teste problemet. Her er også en lang række guides, præcis som denne, så du er godt klædt på til brugtbilernes jungle.