5 tips: Sådan kører du uden om tung trafik på landet

1 | Undgå stress - kør i god tid

Det lyder trivielt, men den nemmeste måde at overleve kampen, er ved at undgå den. Hvis du kører hjemmefra i ordentlig tid, har du mulighed for at vente til at forankørende traktor har plads til at holde ind - det skal de nemlig, hvis der er plads. Så er du fri for at trække ud i modkørendes spor, og det redder liv.

Hvis du alligevel sidder i en situation, hvor du vil overhale et stort, langsomtkørende køretøj, kan du læse videre for at finde ud af, hvordan det kan gøres mest sikkert.