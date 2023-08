Mange bliver snydt af biludlejerne – her er 5 tips til, hvad du kan gøre

1. Hold øje med din bankkonto, når du kommer hjem

Mange af henvendelserne handler om, at der er trukket flere penge, end forbrugeren havde regnet med, eller der dukker uventede regninger op. En af årsagerne kan være, at du på rejsedestinationen fik tilbudt en forsikring til lejebilen.

”Hvis du er kommet til at sige ja til en unødvendig forsikring, kan det være svært at få pengene igen på bagkant. Her gælder det som udgangspunkt, at det du har købt og skrevet under på, det hæfter du for,” siger Lars Arent.

Hvis du ikke har skrevet under, kan du gøre indsigelse, hvis der trækkes et beløb, du er uenig i. Derfor er det en god idé at holde øje med din bankkonto de kommende måneder. Hvis biludlejer trækker et for højt beløb, så reagér straks ved at kontakte dem på skrift. Du kan også spørge din bank, om de kan hjælpe med at få pengene tilbage.

2. Spørg biludlejer om dokumentation

Overraskende regninger kan også handle om, at billejerne bliver beskyldt for at have påført bilen skader, men det skal udlejeren kunne bevise:

Har du ikke anerkendt at have lavet skaden, så er det biludlejers ansvar at bevise, at skaden er sket, mens du havde bilen. Skriv derfor til dem og efterspørg dokumentation for dit ansvar.

Truer det udenlandske biludlejningsfirma med inkasso, skal du reagere med det samme. Er du uenig i kravet, så send dem en mail, hvor du afviser og beder om dokumentation.