4. Indlæg aktive pauser

Skal du køre mere end en times tid, bør du sørge for at holde pauser, hvor du kan komme ud og trække luft. Det giver energi og gør, at du ikke er lige så smadret, når du ankommer. En rigtig god idé er at være lidt aktiv, når du holder dine pauser. Stræk ud, gå en lille tur eller andet, så du får gang i kroppen og undgår stive og trætte led.

Du kan faktisk også få gang i kroppen under din køretur ved at indlægge små øvelser og bevægelser, når du holder i kø eller holder for rødt. Det kan være ved at strække nakken eller dreje i ryggen fra side til side.