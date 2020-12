Bliv klogere på køreturen: 5 podcasts til juleferien om biler

FDM Frigear

Med to episoder om ugen holdes frekvensen oppe på FDM's podcast, der veksler mellem at have fokus på én specifik bil, senest er det en Peugeot e-2008 som gås efter i sømmene, og episoder, der handler om livet med biler.

Selvom et, til tider, lidt mumlende lydbillede kan virke en smule forstyrrende, så er indholdet stadig af fin kvalitet. Variationen mellem dybdegående gennemgange af nye bilmodeller og mere overordnede emner, som er interessante for en bred skare af bilister, fungerer rigtig godt.

De fleste episoder varer omkring 20 til 25 minutter og ikke over 30 minutter, hvilket gør FDM's bilpodcast til en dejlig let og overskuelig oplevelse.

FDM Frigear podcast kan høres her.