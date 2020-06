Træt af parkeringsbøder? Her er 5 smarte p-skiver, som kan hjælpe dig

3 | Wusaa – den megasmarte

Wusaa er et nyt dansk firma, som er startet af en gruppe ildsjæle, der hader følelsen af at få en p-bøde monteret i forruden. I et par år har de derfor udviklet et intelligent parkeringsur, og nu er de klar til at dele det med verden. Første skridt er en kickstarter-kampagne, hvor folk kan "købe sig ind" i projektet.

Med den fysiske p-skive følger også en app, som selv holder styr på parkeringsregler det pågældende sted, hvor du holder. Den gør det altså både ud for en fysisk p-skive men også for den eller de parkeringsapps, som flere og flere af os må bruge i hverdagen.

Det vil sige, at du ikke længere skal sætte dig ind i de kommunale parkeringsregler, når du holder i en ny by eller i et privat parkeringsanlæg. Det er smart! Samtidig husker den dig også på at stoppe din betalingsparkering igen, så snart du kører videre.

Wusaa kører netop nu en Kickstarter-kampagne på produktet, som er klar til levering i september. Hvis du er hooked, kan du får den til en lavere pris på 479 kr. mod dens normale pris på 795 kr.