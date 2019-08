5 myter om trafik: "Nej, mænd er ikke bedre til at køre bil end kvinder"

Sikkerheden i moderne biler er betinget af, at man har sikkerhedsele på. Selealarmer er lovpligtige i nye biler, men alligevel standser politiet dagligt bilister uden sele; enten fordi de kører i en ældre bil, eller fordi de sidder oven på selen for at undgå hyletonen.

Fakta

Det er heldigvis kun ganske få private og professionelle bilister, der ikke har forstået budskabet om vigtigheden af sikkerhedsselen. Men den hårde kerne, som ikke bruger sikkerhedsselen, udsætter sig selv for en stor risiko. Rådet for Sikker Trafik udarbejder hvert år seletællinger, og i 2018 var det hele 97 pct. af danske bilister, som brugte sele. Men i perioden 2008-2017 havde 26 pct. af de dræbte ikke sele på, da ulykken indtraf. Dermed er den meget lille gruppe uden sele voldsomt overrepræsenterede i statistikken. Bøden for at køre uden sele er 1500 kr.

Bemærk, at føreren har ansvar for børn og unge under 15 års brug af sele. Det udløser et klip i kortet, hvis mindreårige passagerer ikke har sele på.