5 gode råd: Sådan sikrer du bedst børnene i bilen

Her er 5 råd til, hvordan du gør bilen børnesikker:

1. Find den rigtige autostol

Børnenes autostol skal passe til dem, og selvom det kan lyde som en selvfølge, viste en engelsk undersøgelse for nyligt, at 59 procent af de britiske børn sidder i børnestole, der ikke passer til dem. Tag både dit barn og din bil med, når du køber autostolen, så du er sikker på, den passer.

2. Spænd børnene sikkert fast

Tjek altid forud for hver køretur, at børnenes autostole er forsvarligt spændt fast. Sæt aldrig noget under autostolen, for så er det ikke sikkert, at selen sidder ordentligt. Er selen for stor, skal den spændes ind, så den passer til barnet. På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan du læse mere om, hvordan dit barn skal sidde.

3. Pak bilen rigtigt

Sørg for, at løse genstande fra bagagerummet ikke kan ryge om i kabinen. Pak de tunge ting nederst i bagagerummet og brug lommerne bag på forsæderne til at opbevare mindre genstande, eksempelvis børnenes legetøj og iPads. Se Falck Danmarks videoguide til, hvordan du pakker bilen sikkert. nederst på siden.

4. Tjek bremser, lygter og dækmønster

Det er farligt at køre rundt i en bil, der ikke virker optimalt. Så inden du spænder børnene fast på bagsædet, er det en god idé lige at tjekke efter, om bremser, vinduesvisker og lygter virker, og at dækmønsteret ikke er for slidt. Og så skal du overveje, om du skal have skiftet til vinterdæk.

5. Slå børnesikring til

De fleste biler har indbygget børnesikring på døre og vinduer, som forhindrer nysgerrige børn i at åbne dem. I bilens instruktionsbog kan du se, hvordan du slår børnesikringen til. Husk at tjekke inden bilturen, at det virker.