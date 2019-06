5 apps der gør din bilferie nemmere

EQ Ready

Er det tid til at skifte til en elbil?

Det er spørgsmålet, denne app fra Mercedes-Benz vil besvare ud fra dine kørselsmønstre. App’en analyserer kørte kilometer, opbremsninger og accelerationer samt højdeprofil. Det bruges til at udregne den rækkevidde, du har brug for og dit energiforbrug.

Bilferien sydpå giver måske et lidt anderledes billede end de daglige køreture, men omvendt er det en mulighed for at teste, om en elbil vil kunne håndtere en af de mest krævende opgaver, familiebilen udsættes for.

App Store

Google Play

Parking King

Hvis du synes, at andre i familien kunne være bedre til at parkere - eller du selv kunne være bedre - er Parking King måske noget for jer.

Dette spil sætter parkeringsevnerne på prøve på en række forskellige baner, og hvis der nogensinde har været diskussion om, hvem der er bedst til at parkere, så kan Parking King give det endelige bevis.

App Store

Google Play