3 vigtige ting, du skal huske efter en trafikulykke udlandet

Nummerplade, skader og kørekort er vigtige motiver

”Det er absolut bedst at få navn, e-mail og telefonnummer fra vidner, myndigheder og modpart ved en ulykke. Men vi ved fra vores samtaler med ulykkesramte, at især på ferien er det svært, når der er sprogbarrierer og forvirring om regler. Derfor siger vi nu: Grib i det mindste mobiltelefonen og tag fotos på ulykkesstedet. Det kan f.eks. være billeder af en modparts bil, hvor nummerplade og model er synlig, et uheldssted eller billeder af specifikke skader. Man kan også spørge, om man må tage et foto af modpartens og vidners kørekort eller id. På den måde kan man finde dokumentationen sidenhen, og det kan være afgørende for erstatning”, siger projektchef Mette Lundstrøm Jørgensen fra UlykkesLinjen.

Nej, det lægetjek kan IKKE vente, til du kommer hjem fra ferien

Ved alvorlige skader er det naturligvis vigtigt at ringe efter hjælp. I hele EU er alarmnummeret 112. I tilfælde af mindre akutte smerter eller mistanke om personskade, kan det virke oplagt at vente med at blive undersøgt, til man er hjemme fra ferien igen. Men hvis skaderne skal anerkendes af forsikringsselskabet, er det vigtigt, at dine skader så hurtigt som muligt bliver beskrevet grundigt af en læge. Forsikringsselskabet, hvor man har sin rejseforsikring, bør derfor kontaktes, så de kan finde et relevant sted i området, hvor man kan blive undersøgt og evt. behandlet.