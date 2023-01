3 tips til at finde den rette erhvervsejendom til din bilforretning

2. Få en god pris med en digital advokat

Der er flere fordele ved at vælge netop AVOUE til at sætte dig i forbindelse med dygtige fagfolk. Én af dem er, at firmaet arbejder delvist digitalt, hvilket betyder, at de fleste fordyrende mellemled er sparet væk. Du skal derfor ikke betale for en masse dyre adresser eller unødvendige fysiske møder, og det kan resultere i en rigtig god deal for dig.

Der er naturligvis også andre fordele ved at vælge en mere eller mindre digital løsning. F.eks. behøver du ikke at forlade din dagligstue for at få rådgivning. Du kan i mange tilfælde klare det meste hjemme fra det bløde hjørne med en kop kaffe i hånden.

3. Visualisér forretningen før du køber ejendommen

Når du kigger på erhvervsejendomme, er det vigtigt, at du tænker din egen forretning ind i billedet. Du skal kunne se dine biler være smukt linet op i de store lokaler, så kundernes interesse bliver vakt.

Kan du se dig selv indgå gode handler i disse lokaler? Passer lyset til dine visioner? Hvordan er akustikken? Hvordan ser det færdige resultat ud, når du har beklædt væggene med de rette farver og kørt bilerne ind på deres respektive pladser?

Det skal være nemt for dig at drømme din forretning ind i de lokaler, du kigger på. Det handler nemlig langt fra bare om kvadratmeter og lokation, men i høj grad også om, hvorvidt ejendommen vil gøre din markedsføring lettere eller sværere.

Det vil derfor være hjælpsomt at øve dig i at visualisere din fremtidige forretning ned til mindste detalje. Det vil også gøre det nemmere for dig at føre visionen ud i livet, når du først har investeret i ejendommen.