3 ting du SKAL gøre efter en trafikulykke i udlandet

Hold hovedet koldt - selvom det er svært

Det er vigtigt at få dokumenteret en ulykke i forhold til erstatning og ansvar. Men når man lige har været ude for en ulykke, er det ikke så let at holde hovedet koldt. Og når ulykken sker i udlandet eller med udenlandske turister i Danmark, er det endnu vanskeligere at få de rette informationer på plads.

Hvis du kommer ud for et trafikuheld, så grib som minimum den mobiltelefon, som du altid har ved hånden og dokumenter med fotos. Vi har samlet en række andre gode råd, som du kan finde herunder.