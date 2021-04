3 stationcars til familiens bilferie

1. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports påpeger diskret tidens grønne tendenser og gør sig til med nøjsom hybridteknik kendt fra Prius. Kører du meget i by og betjener speederen med en fjers lethed, går det smidigt og fint i bilen. Corolla’en er komfortabel og relativt godt støjisoleret. Den er samtidig let at få til at køre langt på literen, men det er svært at blive sådan rigtig begejstret bag rattet. Skal du op i fart igen efter et elefantvæddeløb på motorvejen, tror du i første omgang, der er noget galt, når du træder på speederen. Motoren farer dramatisk op i omdrejninger, mens hastigheden øges i sneglefart.