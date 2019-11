3 sindssyge SUV'er, der nok skal få dig gennem vinteren

Har du nogensinde set en musikvideo, har du også set en Cadillac Escalade. Rappernes yndlingsbil har lir og krom på et niveau, som overgår Kongehuset.

Kort fortalt har vi at gøre med en 2,6 ton stor mejetærsker med grill som et skærebord og førerhus proppet med sandfarvede okser og elektrisk udstyr i en så overflødig grad, at det er sygeligt. Det er den helt og aldeles politisk ukorrekte vare. Og den er selvfølgelig fra Texas.

Glem alt om hybridteknik og finpudset euro-design med følsom kant – Escalade er sin egen, lige fra de 22 tommers krom-olietønder, den står på, til den gammeldags V8, som er eneste motorvariant. Under kølerhjelmen ånder 409 hypper tungt. Blokken er fjerde generation af Chevrolets ‘small block’-V8 fra 1955, og topstykket med variabel ventilstyring er Corvette Z06-teknik. Forestil dig at styre et mellemstort tankskib ned ad Gudenåen – så ved du hvordan en Escalade skal manøvreres gennem byen. Stille og roligt, med et cool flyt-jer-eller-jeg tromler-jer-ned-udtryk i fjæset.

Ja, Escalade er et skrummel med et modbydeligt benzinforbrug, størrelsen er vulgær og mængden af udstyr og læder grænser til det ekstreme. Men netop det gør den til et fristed for moralen og får os til at læne os tilbage og sige: ”hold da kæft, den er fed”. For det er den altså bare!