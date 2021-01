3 nye love, der vedrører dem på to, tre og fire hjul

2. Kommunen må tage din bil efter p-bøder

Den her rammer et fåtal, men hvis du får tre p-bøder på en offentlig parkeringsplads og ikke henter din bil efter kontakt fra kommunen og et tidsrum på otte uger, må de tage din bil med fejebladet og sælge den.

Det er dog værd at bemærke, at kommunerne altid har kunnet bede politiet fjerne biler, der er parkeret til gene eller til fare for trafikken, noget tyder dog på, at kommuner ikke har været særligt gode til at benytte den mulighed.” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.