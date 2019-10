3 hurtige stationcars til under 250.000 kr.

Chrysler 300C 5,7 HEMI - forbandet ukorrekt

Enten elsker eller hader man Chrysler 300C - men dybest set har Chrysler 300C ikke ret meget andet end sit udseende kørende for sig. Teknisk set bygger Chrysler 300C på den gamle Mercedes-Benz E-klasse.

E-Klassen blev aldrig nogen dynamisk oplevelse, og det gør Chrysler 300C slet ikke. Lyden fra den 5,7-liters HEMI-motor er tæmmet til døde, og dermed udebliver den fornøjelse også. Det eneste sted, hvor tyskerne virkelig har haft held til at lære amerikanerne noget, er i kabinen, hvor finishen er langt bedre end vanlig amerikansk niveau.

Bilen er en stor langemand til hele klimabølgen - fordi en 300C 5,7 HEMI skider i den grad på fornuften. Har du behov for det, så er 300C 5,7 HEMI i øvrigt også en ualmindelig hurtig 5-personers stationcar – når det hele altså ikke går op i hjulspind og røg. Lad os ikke nævne for meget om den grønne ejerafgift, der ligger over 10.000 kr. om året, og bare glæde os over, at du kan få en 340 hk V8’er til under 200.000 kr.

Bilen på billedet er til salg på biltorvet.dk, koster 159.900 kr og har kørt 261.000 km.