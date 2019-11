3 sprøde coupéer under 75.000 kr.

Da Audi lancerede coupéen TT var det en bil, der delte vandene. Nogle syntes, at den lignede en lille buttet konebil, og andre var vilde med Audi’s nye designsprog. Nogle vil også fortælle dig, at der blot er tale om en VW Golf 4 i forklædning - det er for så vidt også korrekt, men TT har unægtelig noget andet over sig end en VW Golf. Da den blev lanceret kom den med en 1,8 turbomotor med fem ventiler pr. cylinder og en manuel gearkasse. Billigste variant har forhjulstræk og yder 180 hk.

Samme motor kan også fås med quattro-firehjulstræk og 225 hk. Senere lancerede Audi en TT med VR6-motor og 250 hk. Kritikere mente, at VR6-motoren ødelagde køreegenskaberne, fordi bilen blev for næsetung. Audi TT var også en af de første biler til at blive udstyret med “Direct-Shift-Gearbox” som vi idag kender som DSG-dobbeltkoblingsgearkasse.

Priserne starter omkring 60.000 kr. for en 180-hestes variant. Du kan også godt være heldig at finde en 225-hestes TT'er til under 75.000 kr.