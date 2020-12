3 brugte til at udleve Porsche-drømmen

Porsche Boxster | 1997

Med den her Porsche Boxster i garagen drømmer man sig til en varm sommerdag, hvor man cruiser med taget nede. Hardtop medfølger, så den er ikke helt ubrugelig i det danske vejr.

Den har haft samme ejer i syv år og sælger skriver, at han har passet på den. Inden for det seneste år har bilen fået skiftet kobling, nye bremser foran, diverse pakninger og slanger, nyt batteri, nye tændspoler og nyere dæk.

0-100-tiden er 6,9 sek. og topfarten 240 km/t. Motoren er en 2,7-liters 6-cylindret boxer med 204 hk. Her er 5-trins manuel gearkasse og bilen har kørt 155.000 km. Prisen for denne Boxster er 194.995 kr. og du kan se annoncen på Biltorvet her.