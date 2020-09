3 brugte og fede SUV'er, der kan ruinere dig i værkstedsregninger

3 | Range Rover 4,2 S/C 2005

Kongen af SUV-genren er uden tvivl Range Rover. Dette er bilen, der passer ligeså fint i en mudderpøl, som ude foran Hotel D'angleterre i København. Kabinen er fyldt med alt det læder og træ, du kan drømme om, og ved hjælp af en stribe knapper i midterkonsollen kan du styre bilens intelligente firehjulstræk, som kan overvinde stort set alle udfordringer i terræn.

En Range Rover lyder som en solid bil, men virkeligheden er, at de kan lide af mange småfejl, og alene den normale service og vedligehold er nok til at få de fleste til at vende om på hælen. Og så er der også lige en anden ting.

Bilen til salg er en 4,2 liters benziner med kompressor, der yder fuldfede 396 hk. Og med mulighed for at trække 3,5 ton på krogen kommer du aldrig til at mangle noget – ja, det skulle lige være penge, for du kommer til at blive flænset i brændstofudgifter og årlige afgifter: Range Rover 4,2 Supercharged er opgivet til at gå 6,3 km/l, hvilket giver en årlig ejerafgift på 14.220 kr. – præcis som Cayenne Turbo.

Du kan se mere om den pågældende Range Rover, som pt. står til salg for 219.400 kr., ved at klikke dig videre til annoncen hér!