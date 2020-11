3 brugte sedaner med 400 hk fra Audi, BMW og... Kia?!?

BMW 550i | 2015

Hvis du ikke har råd til en M5, men vil have en bil, der er næsten lige så fed, så er denne Bimmer et godt bud - den mangler kun emblemet på bagsmækken. Den er et stykke fra en M5, men med farverne i kølergrillen, 0-100 km/t på 4,6 sekunder og 450 hk kunne den godt gå for det?

I hvert fald får man en lækker bil, med mulighed for at give den gas og samtidig med god komfort. Den 8-trins automatgearkasse kan du styre via palerne bag rattet eller lade den skifte selv. Den har selvfølgelig baghjulstræk, så du kan forsøge at brænde gummi af.

Desværre sælges denne 550i kun til CVR/moms registreret virksomhed, men den er værd at se nærmere på, for prisen er skarp. Denne kraftige 5-serie, som ikke er en M5, kan blive din til den nette sum af 549.000 kr. altså 100.000 kr. mere end Audi'en. Du kan se annoncen her!