3 brugte og diskrete turbodrøn der er perfekte som vinterbiler

Subaru WRX | 2018

En af de biler, vi forbinder allerbedst med sidelæns kørsel i sneen, er Subaru WRX, og det er en sjældenhed på de danske veje. Men vi er netop faldet over dette røde eksemplar på biltorvet.dk, som får os til at tabe både næse og mund. Det eneste, den mangler, er faktisk den ikoniske spoiler bagpå.

Modellen er pænt sjælden i Danmark, og iført den røde kulør er der ingen tvivl om, at den måske er den mindst diskrete af de tre biler. Motoren er en klassisk boxermotor med turbo og 300 hk. Det giver en 0-100 km/t-tid på 5,2 sekunder og en topfart på 255 km/t.

Bilen til salg er en 2018-model med kun 13.000 km på tælleren. Nyprisen for et par år siden var 739.900 kr., men i dag kan den blive din for den nette sum af 499.900 kr. Du kan læse meget mere om den pågældende bil ved at klikke hér!