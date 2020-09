3 brugte bøllebiler med over 500 hk til under 400.000 kr.

1 | BMW M5 V10

Første bil, vi rammer i vores søgning, er en af vores helt store favoritter: BMW M5 V10. Motoren er en af de største maskinelle perler i BMW's historie, og den lyder så fantastisk, når den får prygl.

Der er 507 hk til rådighed, og fordi den er ved at have et par årtier på bagen, er prisen nu kommet ned i et niveau, hvor mange kan være med. 349.900 kr. koster dette eksemplar, som ser ekstremt velholdt ud, og det eneste uoriginale er et sæt tidstypiske Hartge-fælge. Den har kørt 166.000 km.

Så er der ingen bagsider ved en M5 V10? Jo, masser! Og det meste ligger i teknikken, som på mange punkter er skrøbelig. Bl.a. er motoren udstyret med svage hovedlejer, som skal skiftes på et tidspunkt. Gearkasserne har også været problematiske, og SMG-gearet kan hurtigt æde en kobling. Alt det glemmer du dog, når de 507 hk får frit løb.