3 brugte Autobahn-konger vi ville elske at eje

1 | Lotus Omega

Første bil på vores liste er en af redaktionens all-time-favoritter. Det er den legendariske Lotus Omega, som der netop nu er et sjældent fint eksemplar af til salg af på Biltorvet.dk.

Lotus Omega blev til i et samarbejde mellem Opel og Lotus-fabrikken i 1990. Det var Opel, der stod for at levere selve skroget, men det var Lotus, der stod for at peppe teknikken gevaldigt op. Motoren startede som en 3-liters rækkesekser, men blev boret op til 3,6 liter og samtidig udstyret med to turboer fra Garrett. Herudover blev alt gennemgået og forbedret og et sæt natriumkølede ventiler blev monteret i topstykket – fordi sådan noget tekniknørderi bare er megafedt. Det hævede ydelsen til hele 377 hk, hvilket var banebrydende dengang.

Det var faktisk først, da BMW i 1998 lancerede sin M5 E39 med V8-motor og 400 hk, at man for alvor fik en 4-dørs overmand til Lotus Omega.

Topfarten på Lotus Omega er forresten 283 km/t, bare hvis du skulle være interesseret...

Du kan læse mere om Lotus Omega'en på billederne, som redaktionen allerede har inspiceret og kan sige god for. Den er pt. til salg for 700.000 kr. inkl. afgift.