3 brugte kultbiler til under 120.000 kr., vi ville elske at køre rundt i til daglig

Da femte generation af VW Golf GTI kom på markedet for 15 år siden blev den med det samme et hit på Bil Magasinet. Prisen lød på over 400.000 kr., hvilket forholdsvis dyrt dengang, men for de penge fik du en 200-hestes yderst velkørende og alsidig GTI. Nu får du alle de samme kvaliteter fra omkring 70.000 kr., men regn med mere for et pænt eksemplar. VW Golf V GTI vil uden problemer kunne cruise på Autobahn hele dagen med 200 km/t for derefter at bestige ­Stelvio-passet i slipstrømmen af en Porsche.

Sørg for rustbeskyttelse

Men rustspøgelset kommer før eller siden, og bliver du forelsket i din GTI, så vis din kærlighed ved at behandle de ædlere dele med rustbeskyttelse. Indendørs står der tysk kvalitet på menuen. Den femte generation af Golf fik ellers kritik for valget af materialer i kabinen i forhold til dens forgænger, og jo, der er lidt hård plast hist og her, men det ødelægger ikke følelsen af kvalitet. Udstyrsniveauet kan variere meget.

Motoren er en 2,0-liters FSI-turbomotor, der ligesom resten af familien kan serviceres med longlife-intervaller, så der går 30.000 km eller to år mellem mødet med din mekaniker. Afhængig af din kørselsmønster melder computeren selv, hvilke dele, der skal skiftes.

Der er mange km tilbage

Undervognen er strammet op i forhold til normalt, men er på ingen måde svagere rent kvalitetsmæssigt. En Golf GTI kan sagtens køre over 200.000 km uden at få slør i ­understellet. ­Bremserne adskiller sig fra den normale version, da de er dimensioneret til de ekstra kræfter og dermed også er dyrere. ­Fælgene er 17” og kræver det bedste gummi, men det behøver ikke være dyrt.