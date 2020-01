Vi finder 3 svedige og brugte vinterbiler til under 200.000 kr.

“Det er en kold tid, som vi lever i” brølede Kim Larsen tilbage i 1976. Og det er ligeså passende i dag, som dengang.

Selv om der ikke ligefrem er tale om Nordsibiriske tilstande, er vinteren over os i Danmark. En solid vinterbil er et must – især for dem, der kører langt. Nu har du muligheden for at få fingrene i en top svedig bil, der holder dig kørende hele vinteren. Derfor har vi fundet tre brugte biler, som vi alle sammen ville elske at cruise gennem snevejret i: