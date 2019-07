3 biler til under 200.000 kr, som vil få dig til at se stinkende rig ud

Jaguar XJ8

Designet af Jaguar XJ trækker tråde tilbage til 1968, men konstruktionen i aluminium er moderne. Den fås med V6-motor og vil du hellere have en tyst V8’er, er der også mulighed for det med en 3,5-liters på 258 hk eller en 4,2-liters på 298 hk eller 395 hk med en stor og hvinende kompressor. XJ fås også med dieselmotor, og fælles for hele rækken er et yderst velfungerende 6-trins ZF-automat­gear.

Den kostede 1,4 mio. kr. fra ny og i dag kan du finde eksemplarer et godt stykke under 200.000 kr.

Ikke så dyr at holde kørende

Men det er langt mere interessant at undersøge, hvad sådan en skude koster at vedligeholde: En XJ skal til service for hver 16.000 km eller én gang om året. Et lille eftersyn koster 4.095 kr., mens et stort løber op i 6.585 kr. hos Jaguar i København. Der er ingen dyre efterregninger til bremser, for da bilen er forholdsvis let, holder skiver og klodser langt.

På motorvejen er XJ autoritær og støjsvag, men dét, der imponerer mest, er retningsstabiliteten ved meget høje hastigheder. Over 200 km/t fylder en samtidig S-klasse næsten to vejbaner og føles ubehageligt let i styretøjet. XJ styrer så roligt, at man er helt tryg.